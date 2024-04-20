Telegram-канал Mash сообщил, что на экс-миллиардера Сергея Полонского подали в суд коммунальные службы. По данным канала, он задолжал более 350 тысяч рублей за электроэнергию.

Как стало известно каналу, управляющая компания ТСЖ ВСК «Золотые ключи 2» предъявила иск бизнесмену, бывшей жене Полонского Юлии Дрынкиной, а также их несовершеннолетнему сыну. Mash уточняет, что предприниматель находится за пределами страны, поэтому все претензии направлены его экс-супруге.

Mash утверждает, что, согласно сведениям от представителя Юлии, женщина и ее сын давно живут отдельно от Сергея. Канал добавил, что мужчина также задолжал семье около двух миллионов рублей алиментов. Как сообщает Mash, суд постановил взыскать равные доли по долгу за электричество с Сергея и Юлии, невзирая на обстоятельства.

Полонский извинился за фразу про миллиард

Также сообщалось, что следствие просит Мосгорсуд продлить на три месяца срок ареста блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов. По словам ее адвоката Натальи Сальниковой, суд планирует рассмотреть ходатайство следствия 22 апреля. «Королеве марафонов» и ее мужу также инкриминируют легализацию денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем.