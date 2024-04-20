«Там беспредел»: в Екатеринбурге в драке у кафе убили мужчину

Несколько машин полицейских, скорая помощь и накрытое полиэтиленом тело – так закончились посиделки в питейном заведении под именем «Далида» на улице Сухоложской в Екатеринбурге.

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Местные очевидцы событий рассказали, что прежде была масштабная драка, а вообще это место, названное в честь французской певицы трагической судьбы, регулярно становится местом разборок, пьяных потасовок и членовредительства.

«Там беспредел, а не кафе. Там самопалы тоже продают, там кошмар творится», – перечисляют в соцсетях особенности данного объекта общественного питания.

Даже на опубликованных в соцсетях кадрах слышны громкие крики. Пока полицейские разбираются в обстоятельствах, официального комментария еще не было. Неофициально люди говорят, что кроме одного трупа был второй раненый.

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Ранее ИА «Уральский меридиан» писало подробности массового нападения на мужчину с телефоном, который уверял всю общественность, что он не виноват.