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Украинские беспилотники добрались еще до одного российского региона

Украинские беспилотники добрались до еще одного российского региона — Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Украинские беспилотники добрались до Рязанской области
© РИА Новости

По его словам, БПЛА были подавлены средствами ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы). По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Под Смоленском произошло возгорание на объекте ТЭК после атаки БПЛА

В ночь на 20 апреля украинские БПЛА были замечены над Курской, Тульской, Брянской, Смоленской, Калужской областями.

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Павел Малков
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