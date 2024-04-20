СК просит продлить арест блогеру Блиновской

Следователь просит Мосгорсуд продлить арест Елене Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей, а также в неправомерном обороте средств и легализации денежных средств и имущества. Заседание по продлению меры пресечения Блиновской назначено в Мосгорсуде на 22 апреля, сообщила ТАСС адвокат Наталия Сальникова.

«Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской. Московский городской суд планирует рассмотреть ходатайство следствия 22 апреля, после полудня», – отметила она.

Арест блогерше Следственный комитет требует продлить еще на три месяца. Ранее Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО. В камере блогер проводит время за книжками и сбором мозаики.