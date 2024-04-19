Аэропорт Владикавказ закрыли после удара молнии

В Северной Осетии закрыли на ремонт аэропорт Владикавказ после удара молнии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Росавиации.

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Отмечается, что ремонт затронет покрытие искусственной взлетно-посадочной полосы, так как после удара молнии там осталась яма. Из-за закрытия два рейса были переведены на запасной аэродром в Минеральные Воды — Red Wings из Сочи и «Победа» из московского Внуково. Ожидается, что аэропорт возобновит работу в течение двух часов.

«Аэропорт Владикавказ закрыт на прилет и на вылет по погодным условиям. В результате попадания молнии была повреждена часть взлетно-посадочной полосы. Ведутся работы по устранению повреждения. Возобновить работу аэропорт Владикавказ планирует в течение 2 часов», — рассказали в Росавиации.

Ранее на борту российского пассажирского самолета произошла утечка топлива.