Пожилой житель Каширы убил пенсионерку и сбросил ее тело в канаву

Суд признал виновным 72-летнего жителя Каширского округа в убийстве пенсионерки. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, убийство произошло в деревне Вослинка в декабре 2023 года. Пенсионерка шла к себе на дачу, когда между ней и другим местным жителем завязалась ссора. В ходе конфликта злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове, отчего та потеряла сознание и упала. Подумав, что оппонентка мертва, мужчина засунул ее в багажник своей машины, сел за руль и отправился искать укромное место, чтобы спрятать тело.

Несмотря на полученные травмы, потерпевшая оказалась жива. Она очнулась и позвонила своей дочери, сообщив ей о произошедшем. Услышав шум в багажнике, злоумышленник остановил автомобиль, открыл заднюю дверь и добил жертву молотком. После этого он сбросил тело потерпевшей в канаву и присыпал его снегом. Затем убийца отправился в деревню Растовцы, где выбросил личные вещи пенсионерки в мусорный бак.

После задержания злоумышленник признал свою вину. Правоохранительные органы провели 15 экспертиз для привлечения задержанного к ответственности.

— Приговором судьи Каширского городского суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, — подытожила Врадий.

Другой случай произошел 23 февраля. Мужчина до смерти избил своего знакомого, расчленил его тело и спрятал останки в лесополосе в Сергиевом Посаде.