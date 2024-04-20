Из дела Стрелкова пропал ключевой документ

Из материалов уголовного дела бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) пропал один из документов. Об этом со ссылкой на его адвоката Александра Молохова пишет РБК. По словам адвоката, "ключевой документ", представляющий согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым, исчез из материалов дела. Молохов уточнил, что пропажа вскрылась при ознакомлении с материалами в суде апелляционной инстанции.

Адвокат отметил, что защита собиралась использовать этот документ в судебном заседании 15 мая. Из-за пропажи документа, рассмотрение может быть отложено на неизвестный срок, сообщил Молохов.

Суд продлил арест обвиняемого в экстремизме экс-главы Минобороны ДНР Стрелкова

Стрелков был задержан 21 июля 2023 года. Его жена Мирослава Регинская сообщила, что ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм". Стрелков не признавал вину и отказывался сотрудничать со следствием.

В августе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказывал, что состояние Стрелкова ухудшилось после того, как он попал в СИЗО. Это подтвердила в том числе его супруга.

25 января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии за призывы к экстремистской деятельности. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.