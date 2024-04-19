300-килограмовый житель Москвы Максим Муругов, для госпитализации которого пришлось спиливать решетки на окнах, скончался в больнице 17 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники

Муругову было 54 года. Более 10 лет мужчина не покидал своей квартиры на Малой Калитниковской улице. 11 апреля ему стало плохо — он пожаловался на острую боль в груди. Москвич вызвал скорую помощь, однако медики не смогли переместить Муругова в машину самостоятельно и вызвали спасателей. Сотрудникам МЧС пришлось спилить решетки на балконе, чтобы через оконный проем вытащить пациента из жилища.

Москвича весом больше 300 килограммов четыре часа вызволяли из квартиры

У жителя Москвы был диабет и сердечная недостаточность, однако при поступлении медики также выявили воспаление. Через несколько дней состояние Муругова ухудшилось. Врачи пытались его спасти, однако 17 апреля Максим скончался в реанимации.