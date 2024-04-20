Суд продлил задержание отцу и дяде подозреваемого в убийстве москвича

Срок задержания дяди и отца Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича из-за замечания по поводу неправильной парковки, продлили до 23 апреля по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Также в суде уточнили, что рассмотрение дела, связанного с избранием меры пресечения отцу и дяде, отложено на 72 часа.

Конфликт из-за неправильной парковки произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему водителю по этому поводу, поэтому последний несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После подозреваемый скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

СКР возбудил уголовное дело. Следователи сообщили, что возможным убийцей является гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся в РФ.

Задержан подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Москве из-за парковки

Днем 19 апреля его и еще двух соучастников задержали в Ростовской области. До этого его отца, дядю и знакомого также задержали до избрания им меры пресечения.