Экзорцистов из Башкирии не привлекли к ответственности за поджигание людей

Супругов из Башкирии, которые поджигают людей для изгнания бесов, не стали привлекать к ответственности. Как сообщает Telegram-канал Shot, правоохранители не нашли в их действиях оснований для возбуждения уголовного дела.

На допросе Карина Кочеткова заявила, что не занимается «сожжением людей», а просто делает массаж с применением муравьиного спирта и огня. Она подчеркнула, что процедура полностью безопасная, поскольку используются мокрые полотенца, а в помещении есть огнетушитель.

Объяснить «голоса бесов», которыми говорят люди на опубликованных в Сети видео, массажистка не смогла, при этом заверив, что в секте не состоит. Полиция не нашла состава преступления в действиях супругов, поскольку от них никто не пострадал.

Напомним, что Кочеткова публиковала в соцсетях видео с рекламой сеансов экзорцизма. Во время них Карина и ее муж Никита обливают людей спиртом и поджигают, после чего начинают беседы с «демонами». Сама девушка называет себя «белой ведьмой» и «матерью огня». На кадры пожаловались подписчики — они написали заявление в прокуратуру, которая передала информацию в полицию для проверки.