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Двоих лётчиков с упавшего на Ставрополье самолёта доставили в больницу

Двоих лётчиков с потерпевшего аварию на Ставрополье самолёта доставили в больницу.

Двоих летчиков с упавшего на Ставрополье самолета доставили в больницу
© Telegram губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Вся необходимая врачебная помощь оказывается», — написал он в Telegram.

Глава региона уточнил, что с места происшествия эвакуирован ещё один летчик, он живой.

Ведётся поиск четвёртого члена экипажа.

Ранее появилась информация, что самолёт Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи.

Происшествия
Владимир Владимиров
Ставропольский Край