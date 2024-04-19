Двоих летчиков с упавшего на Ставрополье самолета доставили в больницу

Двоих лётчиков с потерпевшего аварию на Ставрополье самолёта доставили в больницу.

© Telegram губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Вся необходимая врачебная помощь оказывается», — написал он в Telegram.

Глава региона уточнил, что с места происшествия эвакуирован ещё один летчик, он живой.

Ведётся поиск четвёртого члена экипажа.

Ранее появилась информация, что самолёт Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи.