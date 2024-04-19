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Уровень воды в Кургане достиг рекордного наводнения 1994 года

Река Тобол в районе Кургана поднялась до отметки 1006 сантиметров. Такой же уровень воды был во время рекордного наводнения 1994 года. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

Уровень воды в Кургане достиг рекордного наводнения 1994 года
© РИА Новости
«Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 04:00: 1006 сантиметров», — указано на карте.

В Барабе Кетовского округа уровень воды составляет 383 сантиметра. В 1994 году в Кургане был такой же уровень воды.

На некоторых участках уровень воды в Тоболе уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров. В Кетовском округе в районе деревни Санаторная уровень воды сохраняется выше 11 метров, а в районе Кетово и Крюково — выше 10 метров.