Бумажные и биоразлагаемые пакеты: действительно ли они экологичные?

Многие полагают, что, выбирая в магазине бумажные или биоразлагаемые пакеты с надписью «эко», они заботятся об окружающей среде. Однако, эксперты Роскачества развенчали этот миф, назвав такое позиционирование товара маркетинговой уловкой.

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В тг-канале специалисты Роскачества объяснили, что бумажные пакеты не так безобидны для окружающей среды, даже в сравнении с пластиковыми. Для их производства требуется в 5 раз больше энергии, в 25 раз больше воды, в 2 раза больше ископаемого топлива, при этом, от производства бумажных пакетов в 7 раз больше отходов и в 2 раза больше углеводный след, чем от производства пластиковых пакетов.

Бумажные пакеты могут быть экологичнее пластиковых в том случае, если их изготовили из вторичной макулатуры, долго использовали, а затем сдали на переработку. Но большую часть бумажных пакетов сегодня изготавливают из первичной целлюлозы, включая коричневые крафтовые пакеты.

Таким образом, ресурсов на производство бумажных пакетов тратится много, служат они совсем недолго, быстро рвутся, при этом, если их запачкать едой, то помыть и сдать на переработку не получится.

Так называемые биоразлагаемые пакеты, на которых часто есть надпись «эко» или BIO – тоже нельзя считать безопасными для окружающей среды и человека. Первый тип биоразлагаемых пакетов – оксоразлагаемые. Их, как и обычные полиэтиленовые пакеты, делают из нефти, но с добавкой химического вещества, которое разрушает структурную целостность материала. Он распадается на микропластик, загрязняющий среду, почву и воду. Такой пакет нельзя переработать и пользоваться долго им не получится – пакет будет «разрушаться». Второй тип – пакеты из растительных полимеров. Они могут разлагаться в условиях компоста в течение 180 дней. Однако в условиях мусорного полигона они не разлагаются, а, значит, использовать их для бытового мусора – не лучшая идея.

В связи с этим, отметили в Роскачестве, экослед плотного пластикового пакета, который используется долго, а затем сдаётся на переработку, будет ниже, чем от биоразлагаемого или бумажного. Правда, на переработку попадает только 1 пакет из 200, поэтому полиэтиленовые пакеты входят в топ предметов мусора, угрожающих планете.

Оптимальным решением будет выбор многоразовых альтернатив для переноски продуктов из магазина – авоськи, шоперы, рюкзаки.