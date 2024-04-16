Власти Оренбурга рассказали о риске новых подтоплений

Угрозой подтопления из-за весеннего разлива воды в реке Сакмара находятся три района Оренбурга. Об этом в Telegram-канале пишет мэр города Сергей Салмин.

«Растет уровень воды в реке Сакмаре. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию и отслеживают динамику прибытия воды. Под угрозу подтопления попадают следующие районы Оренбурга: поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд. Я призываю оренбуржцев подготовиться к возможному приходу воды, заранее собрать необходимые вещи, документы и быть готовыми к эвакуации», — пишет Салмин.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы стали причиной ЧС в Оренбургской и Курганской областях.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области.