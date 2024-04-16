Суд арестовал мужчину за фиктивную регистрацию братьев Исломовых

Суд в Твери арестовал мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своём доме фигурантов дела о теракте в «Крокусе» братьев Аминчона и Диловара Исломовых.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК России, в отношении Ашурова, по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Ашуров признал свою вину. Отмечается, что у него есть действующий паспорт гражданина Таджикистана и загранпаспорт гражданина России.

Ашурова заключили под стражу до 11 июня включительно.

Ранее Аминчон Исломов и Исроил Исломов, обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», обжаловали свой арест.

Также апелляцию подал Алишер Касимов, сдавший квартиру исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».