Журналистка Doxa* Меньшикова стала фигуранткой еще одного уголовного дела

На редактора издания Doxa (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Марию Меньшикову завели еще одно уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщает Baza.

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По данным издания, журналистка стала фигуранткой очередного уголовного дела. Поводом для этого стала заметка, опубликованная 11 июля 2022 года на страничке издания, в которой Меньшикова, по мнению экспертов, оправдывала террористическую деятельность.

В апреле 2023 года в отношении редактора Doxa уже возбуждали уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма») УК РФ. В феврале 2024 года сама женщина была объявлена в международный розыск. В настоящее время она находится не в России.