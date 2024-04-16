В Евпатории произошел пожар в экзотариуме с сотнями видов животных

В Евпатории ночью сгорел экзотариум «Тропик-парк». Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Информация о пожаре поступила в службу спасения в 2:33 мск. Пламя быстро распространилось по всей площади объекта — площадь пожара составила 625 квадратных метров. К ликвидации последствий возгорания привлекли 20 человек и есть единиц техники.

Пожарные вызволили из задымленных помещений женщину. Кроме того, удалось спасти двух медведей. Информация о гибели других животных уточняется. На месте находятся пожарно-испытательная лаборатория и эксперты-дознаватели, которые устанавливают причины возгорания.

Экзотариум расположен на территории детского парка аттракционов в центре Евпатории. В нем были представлены более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.