Под Волгоградом нашли обломки упавшего летающего объекта

Обломки упавшего летающего объекта найдены в Еланском районе Волгоградской области, жертв и разрушений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале районной администрации.

"На территории Еланского района обнаружены детали упавшего летающего объекта. Обломки находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет", - говорится в сообщении.

© Соцсети

В администрации уточнили, что найденные обломки будут убраны в ближайшее время.