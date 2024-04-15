Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг неблагоприятного показателя

В Кургане уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Он уже достиг неблагоприятного значения.

Как рассказали в Telegram-канале правительства Курганской области, уровень воды в реке достиг 704 сантиметров. Неблагодарный уровень – 700 сантиметров. За последние два часа прирост составил десять сантиметров (показатель на 18:00 мск).

Напомним, глава Курганской области Вадим Шумков призвал эвакуироваться жителей правобережной части Кургана.