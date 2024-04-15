Суд оставил под стражей обвиняемого по делу о нападении на «Крокус»

Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова (внесен в список террористов и экстремистов), одного из фигурантов по делу о нападении на концертный зал «Крокус сити холл», говорится в сообщении суда в Telegram-канале. Российская газета

Судебной инстанцией была рассмотрена апелляционная жалоба Исломова. В результате Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда об аресте фигуранта без изменения, не удовлетворив его жалобу. Газета.Ru

Брат Аминчона Исломова Диловар Исломов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее заявил, что не признает вину по уголовному делу. Его, а также их отца Исроила Исломова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставили под стражей. Lenta.ru