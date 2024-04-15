Следствие просит о домашнем аресте для блогера Портнягина

Следователь ходатайствовал о домашнем аресте для блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и легализации доходов. Об этом со ссылкой на представителя Тверского суда Москвы пишет РИА Новости.

Ранее налоговая служба начала проверки финансовой деятельности блогеров в России. После чего стало известно о возбуждении дела по статьям «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «легализация денежных средств, полученных преступным путем» в отношении основателя Сlub 500, бизнес-коуча и блогера Дмитрия Портнягина.

Согласно версии следствия, с 2018 по 2020 год блогер и его жена не заплатили 124 миллиона рублей налогов. Более 91 миллиона из этой суммы были отправлены на счета третьих юридических лиц.

«В адрес Тверского районного суда города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Портнягина», - пояснила представитель суда.

Накануне адвокат Портнягина Михаил Мушаилов заявил о том, что его подзащитный признал свою вину, выплатив 124 млн рублей, сообщает ТАСС.

«В отмывании денег, добытых преступным путем, он не виноват, так как на его доход начислялся налог, а, значит, они не были добыты преступным путем», - пояснил он.

Мушаилов также отметил, что защита будет настаивать на прекращении уголовного дела.