Режиссер Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями

Кинорежиссер Родион Доброхотов оказался в больнице с ножевыми ранениями правой руки и живота после того, как вышел покурить в подъезд своего дома в Москве, передает Telegram-канал SHOT. Российская газета

По словам 32-летнего мужчины, он упал на нож, в результате чего порезался. Врачи диагностировали ему колото-резаные раны живота, правой руки и пальцев. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Lenta.ru

Родион Доброхотов — выпускник режиссерского отделения ВГИКа. Его пока единственная работа в качестве режиссера и сценариста — короткометражка «Космонавт Петров». WomanHit.ru