Режиссер Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями

Кинорежиссер Родион Доброхотов оказался в больнице с ножевыми ранениями правой руки и живота после того, как вышел покурить в подъезд своего дома в Москве. Пострадавший заявил медикам, что неудачно упал на нож и порезался сам, передает Telegram-канал SHOT.

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33-летний мужчина около 23 часов в воскресенье вышел в подъезд дома, квартире Родиона ждала его девушка. Доброхотов вернулся лишь через час, весь в крови. Девушке и прибывшим медикам он заявил, что сам упал на нож, в больнице же у него обнаружили порезы пальцев, правой руки и колото-резаные раны живота.

Полиция проводит проверку.

Родион Доброхотов закончил ВГИК, в 2019 году у молодого режиссера вышла короткометражка "Космонавт Петров", к которой он также написал сценарий.