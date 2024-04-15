В Москве из-за сильного ветра на машины стали падать деревья, как минимум один столичный житель был госпитализирован. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Дерево упало на машину в Студеном проезде. В результате пострадал мужчина – сотрясение и травма ноги, его госпитализировали», — говорится в публикации.

Также Telegram-канал «Москва на дорогах» опубликовал фотографии, на которых видно, что несколько деревьев упали на припаркованные автомобили на Сиреневом бульваре.

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15 апреля жителей Москвы предупредили о пасмурной погоде. В российской столице до конца дня ожидается усиление ветра до 18 м/с. Горожан призывают быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.