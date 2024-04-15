Мать найденных в подвале Петербурга детей сделала заявление

Мать найденных в петербургском подвале детей Анастасия Ермолаева (Актемирова) в беседе с RT заявила, что рассталась с супругом Артуром, но детей не бросала.

По её словам, дети жили в квартире у бабушки, а экс-супруг забрал их к себе на «работу» — в тот самый подвал, где они «гостили» четыре месяца.

Сейчас они находятся под присмотром медиков, и, как отмечает Ермолаева, её туда не пускали. При этом сотрудники центра рассказали, что никто из родителей не дежурил возле учреждения.

Собеседница RT сообщила, что на неё завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», но закрыли на следующий день. Как выяснилось, Ермолаеву уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Сама женщина сообщила, что собрала все требуемые опекой документы, чтобы забрать детей, но не хватает одной справки.

Ранее в ходе проверки полиция обнаружила антисанитарные условия, в которых проживали дети.