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Mash: Взрывчатка находилась в днище внедорожника экс-сотрудника СБУ Прозорова

Взрывное устройство было заложено в днище взорвавшегося внедорожника экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом стало известно в понедельник, 15 апреля.

Mash: Взрывчатка находилась в днище внедорожника экс-сотрудника СБУ
© скрин видео

По неподтвержденным данным, взрывчатка находилась под водительским сиденьем. Устройство было безоболочечного типа с тротиловым эквавалентом 100-150 граммов, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 апреля в районе Западное Дегунино. По данным СМИ, на парковке одного из жилых домов взорвался черный внедорожник, когда водитель включил зажигание. После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура контролирует расследование происшествия.

Происшествия
Василий Прозоров
Следственный комитет
СБУ
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