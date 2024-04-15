Mash: Взрывчатка находилась в днище внедорожника экс-сотрудника СБУ

Взрывное устройство было заложено в днище взорвавшегося внедорожника экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом стало известно в понедельник, 15 апреля.

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По неподтвержденным данным, взрывчатка находилась под водительским сиденьем. Устройство было безоболочечного типа с тротиловым эквавалентом 100-150 граммов, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 апреля в районе Западное Дегунино. По данным СМИ, на парковке одного из жилых домов взорвался черный внедорожник, когда водитель включил зажигание. После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура контролирует расследование происшествия.