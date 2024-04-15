В одном из офисов Москвы обнаружили украинский беспилотник "Баба Яга"

Беспилотник украинского производства "Баба Яга" обнаружен в одном из офисов Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В офисе на Партизанской улице обнаружен дрон украинского производства "Баба Яга". Никакой опасности он не представляет. Хозяина беспилотника допрашивают правоохранители. По предварительной информации, мужчина хотел изучить как устроен БПЛА, для этого и заказал его", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Бабой Ягой" называют широкий спектр шести- или восьмивинтовых модифицированных сельскохозяйственных дронов. У них есть сразу несколько приемников сигнала. Дрон использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Кроме того, в него заложены алгоритмы поведения на случай потери связи - так называемые режимы самоспасения.