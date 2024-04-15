Полиция Австралии назвала цель преступника, напавшего на людей в ТЦ

Целью Джоала Коши, напавшего с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея, было причинение вреда женщинам. Об этом в эфире телеканала ABC заявила комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб.

По ее словам, Коши предумышленно нападал на женщин, избегая мужчин, что запечатлели камеры видеонаблюдения.

«И это, безусловно, направление, в котором мы будем вести расследование», — сказала Уэбб.

Отец нападавшего в беседе с журналистами заявил, что его сын болел шизофренией. Он считает, что Коши выбрал женщин целью нападения, поскольку «хотел девушку», но не обладал социальными навыками и был «до безумия разочарован». Мужчина также добавил, что его сын «увлекался ножами».

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Нападение произошло в субботу, 13 апреля. В результате происшествия погибли шесть человек, пять из которых — женщины. Еще 12 пострадали, среди них есть 9-месячная девочка. Преступника ликвидировали сотрудники полиции.