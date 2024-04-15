В Кургане вода перешла Мало-Чаусовский мост, жителей СНТ просят эвакуироваться

В Кургане вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Жителей СНТ в районе Малое Чаусово просят собрать вещи, документы, лекарства и эвакуироваться. Российская газета

«Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово! Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь!», — пишет telegram-канал городской администрации. Эвакуация также объявлена для жителей микрорайона Осиновки, Старокомогоровки, восточной части Черемухово и рядом расположенных дач. Ura.Ru

До этого в администрации региона сообщали, что почти 13 тысяч человек были эвакуированы в Курганской области из-за паводка. Газета.Ru