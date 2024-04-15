Пластического хирурга Хайдарова допросили после гибели пациента

Пластический хирург Тимур Хайдаров был допрошен в рамках уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике IQ Plastique. Об этом сообщили в ГСУСК РФ по Москве.

«С участием фигурантов проведены следственные действия, последние допрошены, и с их участием проведены очные ставки», — сообщил СК в своем telegram-канале.

Там отметили, что в рамках расследования проведены обыски и изъята документация.

СК РФ приостановил деятельность клиники Хайдарова в связи с расследованием уголовного дела по оказанию медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Расследование выявило серьезные нарушения в работе клиники. В результате были опечатаны операционные помещения и приостановлены некоторые виды деятельности учреждения.

Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался после проведения операции в частной клинике IQ Plastique, принадлежащей Хайдарову. Операция была выполнена 16 февраля, и, по информации СМИ, Гаврилов перенес желудочное шунтирование. Обстоятельства и причины смерти пациента в настоящее время изучаются в рамках расследования.