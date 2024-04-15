Девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест. Жалобу подал 24-летний Назримад Лутфуллои.

«Назримад Лутфуллои, фигурант дела о теракте в „Крокусе“, обжаловал свой арест», — говорится в сообщении.

Оно опубликовано в telegram-канале «Известий».

Ранее сообщалось, что Назримад Лутфуллои работал в Москве на стройке, с которой уволился незадолго до теракта. Его арестовали 29 марта. Он помещен в СИЗО до 22 мая. Сотрудники СК РФ уже установили связь Лутфуллои с главным руководителем террористов.