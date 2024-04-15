Глава МЧС России Александр Куренков вновь прибыл в Орск Оренбургской области.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Борт МЧС России приземлился в Орске, где активно продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи людям. Министр проконтролирует исполнение ранее озвученных поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению, в том числе работу комиссий по оценке ущерба", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что по последним данным в Орске остаются подтопленными 3 725 домов. Эвакуированы 2 557 человек - из них 801 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 645 человек, в том числе 94 ребенка. Уровень воды в реке Урал в пределах Орска - 618 см. За ночь он снизился на 11 см.