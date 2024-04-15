Под Петербургом мужчина выстрелил из ружья по полицейским

Вечером 14 апреля житель города Коммунар в Ленинградской области открыл стрельбу из ружья по полицейским, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. До этого у мужчины возник конфликт с соседом по дому.

По прибытии полицейских заявитель сообщила, что у ее супруга возник конфликт с соседом по парадной, в ходе которого последний угрожал ему ножом. Подозреваемый скрылся в своей квартире, а на требование полицейских открыть дверь вышел из квартиры с ружьем и произвел выстрел в их сторону. В дальнейшем неправомерные действия мужчины были пресечены с привлечением сотрудников СОБР МВД России, - говорится в пресс-релизе.