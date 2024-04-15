В Москве задержали серийного грабителя таксистов

Полицейские задержали в Москве серийного грабителя таксистов. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Злоумышленника задержали после обращения в полицию одного из пострадавших. Накануне преступник вместе с напарником заказали такси до Видного. Когда они добрались до места назначения, то достали ножи и потребовали от водителя перевести деньги на указанные ими банковские счета и отдать все наличные.

Правоохранители выяснили, что за плечами у мужчины не менее шести преступлений в отношении таксистов. Так, у одного из водителей задержанный попросил в долг и исчез. В других случаях преступник делал вид, что ему резко поплохело, и пока шофер бежал в аптеку, крал вещи и деньги из машины.

В общей сложности ущерб от действий злоумышленников составил почти 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Подозреваемого заключили под стражу. Его сообщника разыскивают по ограблению.