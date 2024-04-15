Дрон "Баба Яга" нашли в офисе одной из московских фирм при обыске

Беспилотник «Баба Яга» был обнаружен в офисе одной из московских фирм при обыске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным Telegram-канала, беспилотник обнаружили сотрудники ФСБ и ЦПЭ в офисе на Партизанской улице во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«По предварительной информации, беспилотник принадлежал 30-летнему Николаю К. — директору компании «Ард Сатком сервис», поставляющей телекоммуникационное оборудование», — говорится в сообщении.

Baza добавляет, что аппарат был изъят, правоохранители выясняют, зачем мужчине понадобился дрон «Баба Яга».

Отмечается, что подобные беспилотники часто используют украинские военные для атак по российским позициям.

До этого российские военные из добровольческого корпуса отряда «Ирбис» сбили американский беспилотник RQ-20 Puma под Соледаром.

Дрон был замечен в районе Орехово-Васильевки под Соледаром. Беспилотник находился на большой высоте и корректировал огонь гаубицы, но его увидели и смогли посадить.