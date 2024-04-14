В Таганроге предупредили об угрозе подтопления территорий

Глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев предупредил жителей об угрозе подтоплений низменных и прибрежных территорий из-за нагона воды на участке реки Дон.

"Вечером 14 апреля на устьевом участке реки Дон начнется ветровой нагон воды. Максимальные уровни ожидаются во второй половине дня и вечером 15 апреля. В связи с этим существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением низменных и прибрежных территорий", - написал Фатеев в своем Telegram-канале.

На сайте Главного управления МЧС по Ростовской области уточняется, что на территории области 15 апреля ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а утром и днем будут кратковременный, местами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный скоростью 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем - плюс 15-20 градусов.