В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком

На Литейном проспекте в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой образовалась воронка на проезжей части, движение транспорта ограничено. Об этом сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

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Из-за прорыва теплотрассы движение было сужено до одной полосы. На место прибыли сотрудники ГИБДД и коммунальных служб, проезд от Литейного моста в сторону центра города затруднен.

Из-за прорыва трубы Литейный проспект заволокло густым паром, а троллейбусы были направлены в объезд аварийного участка, уточняет 78.ru.

Издание «Подъем» со ссылкой на компанию «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщает, что ремонтные работы в месте прорыва планируется завершить к утру понедельника. В близлежащих домах ограничили подачу тепла. Разлившаяся вода откачана с проезжей части.