Блогера и предпринимателя Портнягина могут отправить под домашний арест

Бизнесмен и блогер Дмитрий Портнягин, задержанный в Ростове-на-Дону на минувшей неделе, может быть отправлен под домашний арест.

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СК по Московской области планирует ходатайствовать сегодня о такой мере пресечения в Тверском суде Москвы, передает Mash.

Ранее сообщалось, что предпринимателя его жену Екатерину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денег, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Отмечалось, что ущерб он полностью возместил.

Дмитрий Портнягин известен как блогер и бизнесмен, автор серии книг "Трансформатор", сооснователь международного клуба предпринимателей.