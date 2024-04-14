Адвокат Портнягина раскрыл детали обвинения бизнесмена

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин, также известный как Трансформатор, признал вину по делу о неуплате налогов на сумму 124 млн рублей.

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Как рассказал ТАСС адвокат предпринимателя Михаил Мушаилов, об этом свидетельствует тот факт, что Портнягин ранее уже выплатил эти деньги, возместив ущерб.

Портнягин с женой возместили ущерб государству

«В отмывании денег, добытых преступным путём, он не виноват, так как на его доход начислялся налог, а значит, они не были добыты преступным путём», — отметил собеседник агентства, добавив, что Портнягин остаётся задержанным.

Ранее адвокат Портнягина проинформировал, что его доверитель подозревается по двум уголовным статьям.