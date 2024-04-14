Смытый на Тоболе мост несет течением к Кургану

Мощное половодье Тобола начало срывать мосты. Течение несет один из них к Кургану, что грозит затором. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В Темляково смыло деревянный мост и несёт течением к Кургану. Это создает риск затора», — написал губернатор в Telegram-канале.

По его словам, МЧС поставлена задача «вытащить эти куски из воды», пока они не образовали искусственную преграду для воды.

Губернатор опубликовал видео с места ЧП, на кадрах зафиксированы плывущие остатки моста.

«Сорвало гигантскую…плавун. Сейчас это все пойдет в сторону города, половину моста оторвало», — говорит автор видео.

Похожий инцидент произошел в д. Лаптева. Там сильным течением сорвало понтонный мост. Пока крепления держат его у берега. Спасатели и местные пытаются закрепить сооружение и достать обвалившиеся конструкции из воды, чтобы избежать затора.

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Оба моста находятся в Кетовском округе. Там сейчас растет уровень воды, напор и скорость течения Тобола. Шумков призвал местных жителей эвакуироваться с территорий, которым грозит подтопление.