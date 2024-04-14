Паводком снесло понтонный деревянный мост в деревне рядом с Курганом

Понтонный деревянный мост в деревне Лаптева Кетовского района в Курганской области снесло течением реки Тобол и прибило к берегу, пишет РИА «Новости».

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«Его сначала снесло, он вообще поперек был. А потом ночью Темляковский мост оторвало тоже, он врезался в наш – и его прибило к берегу», – рассказала агентству местная жительница.

Сейчас местные жители на лодке пытаются привязать мост, чтобы его окончательно не утащило большой водой – это единственная переправа на другой берег реки.

Уровень воды в Реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 75 сантиметров. Пик паводка, как прогнозируют специалисты, придется на 14-15 апреля. Проводится эвакуация жителей.