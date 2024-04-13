Двух мужчин задержали после вооруженного налета на квартиру в центре Москвы

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Арбат задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения на мужчину в квартире на Новинском бульваре. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Центральному административному округу столицы.

«Установлено, что злоумышленники ворвались в квартиру на Новинском бульваре, где битами избили мужчину и забрали его кожаную жилетку, в кармане которой лежали 200 тыс. руб., а также смартфон и цепочка. С похищенным они скрылись. Пострадавший нарядом скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести был доставлен в лечебное учреждение. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Арбат в квартире на ул. Матвеевская задержали подозреваемых – 40-летнего и 35-летнего мужчин, один из которых ранее был судим за грабеж», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения обысков по месту проживания задержанных полицейские изъяли предметы, схожие с пистолетом и автоматом, патроны калибра 9 мм и 5,45 мм, а также похищенный смартфон. Предметы, схожие с оружием и боеприпасами, направлены на экспертизу. В автомобиле Toyota, которым пользовались задержанные, сотрудники полиции обнаружили и изъяли биту и резиновую палку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второму – в виде домашнего ареста.