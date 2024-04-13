Пожар произошел в высотке на Котельнической набережной

В высотке на Котельнической набережной произошло возгорание. Об этом в субботу, 13 апреля, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

По данным источника, сейчас к месту происшествия направляются 25 расчетов пожарных. Жители дома просят о помощи. Подробности инцидента уточняются.

На территории Следственного комитета России начался пожар

Информацию о пожаре в высотке «ВМ» подтвердили в пресс-службе МЧС Москвы.

— В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Котельническая набережная, дом 1/15, корпус Б, — отметили в ведомстве.

Утром этого же дня в квартире жилого дома по адресу Брюсов переулок, дом № 7, произошло возгорание. На время устранения возгорания движение в Брюсовом переулке было перекрыто.