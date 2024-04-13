В селах Курганской области из-за наводнения началась эвакуация

В четырех селах Кетовского округа Курганской области из-за интенсивного прибывания воды началась эвакуация. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации муниципалитета.

Превентивная эвакуация из-за паводка началась в селах Бараба, Темляково, Лаптево и Ново-Затобольное.

«Незамедлительно эвакуируйтесь! Не ждите, когда вода подойдет к вашим домам! Нам важно сохранить вашу жизнь и здоровье», — обратилась администрация муниципалитета к жителям.

В сообщении людям рекомендовано обязательно взять с собой документы, необходимые вещи, лекарства, домашних животных, а также позаботиться о сохранности имущества и ценных вещей и имущества.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей срочно эвакуироваться из-за паводка. По его словам, паводок подходит к населенному пункту Бараба, который находится около Кургана.

В МЧС России также обратили внимание, что таких паводков в затопленных регионах до этого не было никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.