Один человек погиб при обстреле города Алешки в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о четырех пострадавших при обстреле города Алешки в регионе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

© Телеграм-канал «Администрация Алешкинского муниципального округа»

Сообщается, что один из пострадавших погиб, остальные получили осколочные ранения. Они были госпитализированы.

До этого Сальдо заявил, что ВСУ усилили атаки БПЛА на левобережье Херсонской области.

По словам Сальдо, при обстрелах Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали меньше использовать снаряды, но "с лихвой компенсируют" это дронами-камикадзе и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) других типов.

Глава региона добавил, что украинские военные стали чаще применять ракеты для обстрелов объектов, расположенных дальше от линии боевого соприкосновения в Херсонской области. По его словам, были прилеты в Брилевку, Гладковку и другие места — ВСУ при этом били по административным и общественным зданиям, попадая по детским учреждениям и машинам скорой помощи.