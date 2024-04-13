Помогавшие в "Крокусе" школьники стали участниками Медиалиги

Школьники Ислам Халилов и Артем Донсков, которые спасли более 100 человек во время теракта в "Крокус сити холле", поучаствовали в благотворительном матче мединой футбольной лиги. Об этом пишет ТАСС. Как отмечается, ребята в качестве капитанов вывели команды на поле стадиона в Одинцове. Средства, собранные на Медиалиге, пойдут в фонд помощи пострадавшим в "Крокусе". Уточняется, что 15-летний Халилов и 14-летний Донсков подрабатывали в гардеробе концертного зала в свободное от учебы время. При трудоустройстве всех сотрудников проинструктировали о правилах поведения во время ЧП, подчеркнул Халилов. Благодаря этому Ислам взял эвакуацию под контроль и вывел людей из узкого прохода через служебный вход на улицу. Школьнику в этом помогал его напарник Артем. Теракт в "Крокус сити холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551. Полиция задержала 11 человек. Позднее суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину. По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны. Также в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.