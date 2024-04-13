Бабушка задушила малолетнего внука и сбежала на дачу в Чебоксарах

Бабушка задушила девятилетнего внука в Чебоксарах и попыталась скрыться на дачном участке. Об этом в субботу, 13 апреля, рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Чувашии.

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По данным следствия, тело мальчика с признаками физического насилия было найдено днем ранее в чебоксарской квартире, где ребенок жил вместе со своей родственницей.

— Женщина скрылась с места совершения преступления, однако по ориентировке следствия по горячим следам была задержана у себя на даче, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Женщину в возрасте 61 года доставили в отделение для проведения допроса. По факту случившегося возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего. В скором времени пенсионерке будет избрана мера наказания, следует из публикации на сайте СУ СК России по региону.

Похожий инцидент произошел в феврале. В Омске пенсионерка забила малолетнего внука молотком, ранила свою мать и попыталась покончить с собой, но после неудачной попытки решила сбежать.

В декабре прошлого года в квартире на площади Победы 34-летний москвич убил свою бабушку молотком. На допросе мужчина признал вину и объяснил, что причиной расправы стала банальная бытовая ссора.