Высота воды в реке Урал побила рекорд 82-летней давности

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 11,87 метра к вечеру 13 апреля, побив рекорд 1942 года, сообщает MK.RU. По данным издания, 82 года назад Урал поднимался до 11,85 метра.

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Как пишет издание, два сантиметра превышения над предыдущим рекордом были пройдены за четыре часа. При этом абсолютный рекорд был достигнут в 1922 году и составил 12 метров.

Утром сообщалось, что уровень воды в реке вырос до 11,83 метра. До этого глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса заявлял, что уровень воды составляет 11,71 метра.

За прошедшую ночь в Оренбурге произошло затопление жилого комплекса «Гранд парк» из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал, вода подошла вплотную к многоэтажкам в ЖК «Дубки» на улицах Уральской и Потехина. Работа оренбургской котельной «Трикотажная фабрика» остановлена, тепло и горячая вода не подаются в 12 домов из-за подтопления. По данным властей, вода за сутки подтопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков в Оренбурге.

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала кадры из затопленного Орска в Оренбургской области. Фотография сделана до затопления, а видео — после. Кадры удалось получить благодаря спутникам «Канопус-В» и «Метеор-М». На них видно прорыв дамбы в городе, а также территории, которые пострадали от воды.