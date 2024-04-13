Власти Курганской области призвали жителей эвакуироваться

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей срочно эвакуироваться из-за паводка. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, паводок подходит к населенному пункту Бараба, который находится около Кургана.

«Земляки, необходимо срочно эвакуироваться. Срочно!», — написал глава региона.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской и Курганской областях.

В МЧС России подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.