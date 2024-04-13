Хакеры под видом сотрудников "Госуслуг" призывают россиян скачивать вирусы

Взломщики звонят россиянам под видом сотрудников финмониторинга, "Госуслуг" и полиции, призывая пользователя скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус.

Так киберпреступники получают полный доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и остаток средств на банковском счету. Об этом "Газете.Ru" рассказал директор компании Ideco Дмитрий Хомутов. "Скорее всего, мошенники вынуждают жертву перейти на специально подготовленный сайт, где можно скачать данное приложение уже с удаленным управлением, которое предоставляет хакерам доступ к устройству человека.

Либо злоумышленники заблаговременно создают приложение в Google Play или App Store и подробно рассказывают человеку, как и где его найти. Также мошенники могут скинуть через СМС ссылку, по которой можно скачать зараженную программу, но люди реже ведутся на подобный способ", – сказал эксперт. Вместе с тем Хомутов напомнил, что количество киберинцидентов в России в 2022 году увеличилось на 20,8% в сравнении с 2021 годом, а 2023 год показал прирост относительно предыдущего на 85%. Такой стремительный темп роста угроз, по словам специалисты, обусловлен тем, что технологии совершенствуются и появляется все больше хакеров и хакерских объединений. Эти группировки используют различные маркетинговые техники для осуществления своих махинаций. "Злоумышленники разрабатывают не только механизмы кражи денежных средств пользователя, но и скрипты для "прогрева" своей жертвы. Если планы по хищению финансов достаточно стандартны и ограничиваются сообщениями "переведите деньги на защищенные счет для их надежного хранения", то подготовка объекта кибератаки осуществляется множеством разных способов. Хакеры могут экспериментировать и массово рассылать скрипты для максимального успеха будущего взлома устройства", – добавил Хомутов. По этой причине, сказал он, новые виды уловок появляются каждые 1,5-2 месяца.